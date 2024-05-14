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Ключевые витамины и минералы для занятий спортом: обеспечьте организм полноценными нутриентами

Пять витаминов, без которых не обойтись тем, кто активно тренируется

1:40
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При занятиях спортом необходимо не только следить за тренировками и рационом, но и обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и другими питательными веществами. Недостаток этих компонентов может замедлить процесс восстановления организма после физических нагрузок. Поэтому важно уделить внимание витаминам и микроэлементам, которые особенно необходимы любителям спорта.

Пять витаминов, без которых не обойтись тем, кто активно тренируется
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кальций, магний, калий, хром, железо, цинк и селен играют ключевую роль в восстановлении после тренировок. Кальций, например, необходим для мышечных сокращений, регуляции сердечной деятельности и других процессов. Лактоза, содержащаяся в молочных продуктах, является хорошим источником кальция, однако людям с непереносимостью лактозы следует обращать внимание на другие продукты или биодобавки, обогащенные кальцием.

Магний играет важную роль в нормальной работе нервной системы и сердца, а также повышает минеральную плотность костных тканей. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства и способствуют ускорению восстановления после тренировок.

Цинк участвует в синтезе белков, коллагена и формировании костей, а также способствует укреплению иммунной системы. Таурин, в свою очередь, повышает работоспособность и выносливость организма, а также способствует быстрому восстановлению после тренировок.

Эти витамины и микроэлементы играют ключевую роль в поддержании здоровья и эффективности тренировок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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