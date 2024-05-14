Дрозофилы на спорте: учёные построили микроскопические беговые дорожки для мух и подвергли их тренировкам

Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные построили микроскопические беговые дорожки для плодовая мушек-дрозофил и заставили их бегать. Спортивными достижениями подопытных мух они поделились на сайте bioRxiv.

Фото: iNaturalist by Alexis is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Кроссы и марафоны бегали насекомые любимого наукой вида Drosophila melanogaster. Для них сделали беговые дорожки длиной не больше сантиметра, закрытые прозрачным кожухом (чтобы "спортсмены" не убежали; улететь не могли — им предварительно подрезали крылья) и оборудованные высокоскоростными камерами. Стенки были намазаны скользкой жидкостью, чтобы мушки бегали только по движущейся ленте и не заползали, куда не следует.

Намерения у исследователей, как водится, исключительно благие.

"Это открывает прекрасную возможность изучить, как центральная нервная система мухи контролирует различные аспекты ходьбы", — объясняет Евгения Чьяппе, системный нейробиолог из Фонда Шампалимо в Лиссабоне, Португалия. "Они бегут, а затем останавливаются, бегут, а затем останавливаются", — радуется нейроинженер Брэндон Пратт из Вашингтонского университета в Сиэтле.

По его словам, мухи легко достигали скорости 5 см/с и, как он полагает, способны бегать ещё быстрее. Кроме того, некоторые из них бегали по полтора часа к ряду, показав себя марафонцами. Единственное, что не умеют мушки — бегать назад.

В дальнейшем Чьяппе надеется оснастить мушиные тренажёры датчиками для мониторинга нейронной активности, чтобы понять, как работает нервная система насекомых, управляя их лапками при беге.

Мушка бежит по дорожке