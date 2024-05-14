Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса рассказала, как успокоить детей в самолете
Эксперты рассказали, как собаки помогают со стрессом
Оператор "Северного потока": каждая нить газопровода застрахована отдельно
В Москве стартовали работы по капремонту фасадов
Рецепт веганского супа из красной фасоли
Иван Ургант станцевал в Грузии после запрета фильма в РФ с ним в главной роли
Пять витаминов, без которых не обойтись тем, кто активно тренируется
Митина: Резня в Рафахе при полном бессилии всего мира
Сухой ручей для сада и дачи
Дрозофилы на спорте: учёные построили микроскопические беговые дорожки для мух и подвергли их тренировкам

Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с

1:41
Наука

Учёные построили микроскопические беговые дорожки для плодовая мушек-дрозофил и заставили их бегать. Спортивными достижениями подопытных мух они поделились на сайте bioRxiv.

Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с
Фото: iNaturalist by Alexis is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Кроссы и марафоны бегали насекомые любимого наукой вида Drosophila melanogaster. Для них сделали беговые дорожки длиной не больше сантиметра, закрытые прозрачным кожухом (чтобы "спортсмены" не убежали; улететь не могли — им предварительно подрезали крылья) и оборудованные высокоскоростными камерами. Стенки были намазаны скользкой жидкостью, чтобы мушки бегали только по движущейся ленте и не заползали, куда не следует.

Намерения у исследователей, как водится, исключительно благие.

"Это открывает прекрасную возможность изучить, как центральная нервная система мухи контролирует различные аспекты ходьбы", — объясняет Евгения Чьяппе, системный нейробиолог из Фонда Шампалимо в Лиссабоне, Португалия.

"Они бегут, а затем останавливаются, бегут, а затем останавливаются", — радуется нейроинженер Брэндон Пратт из Вашингтонского университета в Сиэтле.

По его словам, мухи легко достигали скорости 5 см/с и, как он полагает, способны бегать ещё быстрее. Кроме того, некоторые из них бегали по полтора часа к ряду, показав себя марафонцами. Единственное, что не умеют мушки — бегать назад.

В дальнейшем Чьяппе надеется оснастить мушиные тренажёры датчиками для мониторинга нейронной активности, чтобы понять, как работает нервная система насекомых, управляя их лапками при беге.

Мушка бежит по дорожке
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ Дмитрий Плотников В театре "Сфера" прошёл яркий творческий вечер, посвящённый Дню Победы Анжела Якубовская
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Митина: Резня в Рафахе при полном бессилии всего мира
Киевское руководство использовало все доступные резервы ВСУ
Сухой ручей для сада и дачи
Мушки-дрозофилы разогнались на беговой дорожке до 5 см/с
Пользователи Сети рассказали, чем им не понравилось продолжение "Папиных дочек"
Портрет типичного покупателя загородного дома в Подмосковье
В театре "Сфера" прошёл яркий творческий вечер, посвящённый Дню Победы
История мировой рекламы: ещё в XIX веке бизнес стал делать её искусно
Инспектор труда Храмов: самозанятые могут создать профсоюз
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о росте квартальной прибыли на 60%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников