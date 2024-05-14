Инспектор труда Храмов: независимых профсоюзов должно быть как можно больше

Инспектор труда Храмов: самозанятые могут создать профсоюз

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Могут ли самозанятые создавать профсоюзы; почему должно быть как можно больше независимых профсоюзов; правда ли, что проект закона о трудовых отношениях в сфере платформенной экономики лоббирует интересы не работников, а крупного бизнеса, Pravda.Ru рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

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— Сергей Владимирович, понятно, что наше трудовое законодательство требует изменений. Какие три важных шага нужно сделать работодателю, государству, самим работникам, чтобы ситуация изменилась?

— Первая и наиболее актуальная проблема — это проблема создания профсоюзов в сфере новой платформенной экономики. От 10 до 15 млн людей заняты в этой сфере. Даже на съезде Федерации независимых профсоюзов России прозвучало: "Давайте наконец займёмся профсоюзами, платформами самозанятости и самозанятыми". В чём суть?

Самозанятые, которые работают на этих платформах, имеют право создавать профсоюзы, хотя не являются формально работниками.

Потому что закон о профсоюзах в первой статье говорит: "Цель настоящего закона — реализация гражданами конституционного права на объединение в профсоюзы". Слово "работники" там есть только в одном месте, но при этом в законе 1996 года изменений практически нет: "Работники, в том числе индивидуальные предприниматели". Создавать профсоюзы, "не боясь увольнения".

Чтобы вписаться в нормы закона, мы, например, для работников Wildberries ввели формулу: "Первичная профорганизация в составе нашего профсоюза работников и специалистов такого-то склада Wildberries". Специалисты — это те, кто работает по ГПХ. Сейчас там идёт поток перевода из ГПХ в трудовые отношения.

Вторая очень важная проблема — попытка недобросовестных работодателей подменить трудовые отношения отношениями с самозанятыми.

Здесь тоже есть эффективное противоядие. Дело в том, что самозанятый должен выдавать чек после оказания каждой услуги. А если человек работает по договору с юридическим лицом? Как самозанятый будет оказывать услуги Wildberries (а этих услуг каждый день по несколько сотен)? Сколько он будет чеков выписывать? И как будет вестись налоговая отчётность?

Мы за то, чтобы самозанятые, которые оказывают услуги юридическим лицам, были исключены из этого эксперимента. Думаю, у нас есть большие шансы.

Третья проблема. Сейчас говорят о создании закона о трудовых отношениях в сфере платформенной занятости. Рабочая группа в Совете Федерации, у Святенко, предлагает: "Платформенная занятость — это гражданские, а не трудовые отношения". Извините, у меня противоположная позиция: это трудовые отношения с некоторыми особенностями. Дальше рабочая группа говорит: "Платформа будет получать защиту от переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые". Извините! Я продвигаю противоположное мнение.

— То есть эта группа лоббирует интересы крупного бизнеса.

— Да, и поэтому ни мой профсоюз, ни ваш не приглашают присоединиться к этой рабочей группе.

— При том что лоббисты от бизнеса — тот же Наблюдательный совет цифровых платформ — участвуют в обсуждении, все свои интересы лоббируют. А мы получим уже готовый закон.

— Я очень надеюсь, что если парламент у нас не место для дискуссий в части политики, то на тему трудовых отношений нам подискутировать можно. Недаром 5 марта Генпрокуратура издала приказ. Он обязывает прокурорских товарищей мониторить судебные процессы по зарплате. Именно поэтому наши апелляции по зарплате к той же Wildberries исчезли с сайта Мособлсуда. И решения принимаются очень смешные.

Кроме того, прокуратура обязана рассматривать коллективные трудовые споры с точки зрения причин, почему люди вынуждены идти на протест, и оказывать им содействие. Если в судах выяснится, что права работников нарушены, то прокуратура обязана делать представления и возбуждать по этому поводу иски против работодателей, допустивших нарушения. Слава богу, этим они занялись.

— Пока государство решает большие задачи стратегического характера, наша задача — действовать в интересах работников и следить, чтобы наши антагонисты не получали лоббистскую защиту. Они работают для того, чтобы этот закон вышел исключительно в интересах крупного бизнеса, хозяев платформенной экономики. Я как председатель профсоюза "Новый труд", который занимается защитой работников платформенной экономики, призываю: "Дорогие товарищи, вступайте в профсоюзы!"

— Именно в свободные профсоюзы. Создавайте свои профорганизации. Возможно, при помощи левых политических активистов, то есть коммунистов. Создавайте на своих предприятиях свободные профсоюзы. Мы поможем с точки зрения:

организационной,

правовой.

Надо, чтобы это были реальные официальные (в хорошем смысле слова) организации, которые налагают обязанности на работодателя по отношению к работникам.

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