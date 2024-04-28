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Нежный и ароматный суп из кокоса, имбиря и куркумы: готовится за 10 минут. Простой рецепт лечебного блюда

Рецепт супа из кокоса, имбиря и куркумы: для лечения простуды

Еда

Имбирь и куркума, слегка пряные и освежающие, являются суперфудами, которые часто используют при лечении простудных заболеваний. Приготовьте суп с этими специями, если почувствовали недомогание или слегка простудились.

Рецепт супа из кокоса, имбиря и куркумы: для лечения простуды
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 кусочек свежего имбиря, очищенного и нарезанного ломтиками,
  • сок 1 лимона,
  • 1 литр домашнего костного бульона,
  • 1,5 стакана жирного кокосового молока,
  • 2 чайные ложки кокосового масла,
  • 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
  • 1/4 чайной ложки хлопьев красного перца чили,
  • горсть нарезанной кинзы,
  • перец и соль по вкусу. 

Приготовление

  1. Поместите все ингредиенты, кроме кинзы и кокосового масла, в кастрюлю среднего размера. Готовьте 5–10 минут.
  2. Снимите с огня и дайте остыть.
  3. Приправьте по вкусу солью и перцем. Добавьте кинзу и кокосовое масло.
СУП КУРИНЫЙ С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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