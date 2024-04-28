Нежный и ароматный суп из кокоса, имбиря и куркумы: готовится за 10 минут. Простой рецепт лечебного блюда

Рецепт супа из кокоса, имбиря и куркумы: для лечения простуды

Имбирь и куркума, слегка пряные и освежающие, являются суперфудами, которые часто используют при лечении простудных заболеваний. Приготовьте суп с этими специями, если почувствовали недомогание или слегка простудились.

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Ингредиенты

1 кусочек свежего имбиря, очищенного и нарезанного ломтиками,

сок 1 лимона,

1 литр домашнего костного бульона,

1,5 стакана жирного кокосового молока,

2 чайные ложки кокосового масла,

1/2 чайной ложки молотой куркумы,

1/4 чайной ложки хлопьев красного перца чили,

горсть нарезанной кинзы,

перец и соль по вкусу.

Приготовление

Поместите все ингредиенты, кроме кинзы и кокосового масла, в кастрюлю среднего размера. Готовьте 5–10 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Приправьте по вкусу солью и перцем. Добавьте кинзу и кокосовое масло.