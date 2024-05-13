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Как распознать и лечить аллергию у детей в весенний период: советы от педиатра "Виртуальной клиники"

"Ингосстрах": более трети обращений связаны с аллергией у детей

1:43
Страхование

Весна традиционно ассоциируется с увеличением случаев аллергических реакций у детей и взрослых. Взрослые, как правило, хорошо осведомлены о своих аллергиях, в то время как для детей и их родителей многие аллергические реакции могут быть новым опытом. Дети могут впервые сталкиваться с новыми продуктами, цветением растений и животными. За первый квартал 2024 года более 30% всех консультаций у педиатров в сервисе "Виртуальная клиника" от "Ингосстраха" касались аллергических реакций у детей.

"Ингосстрах": более трети обращений связаны с аллергией у детей
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Педиатр Анастасия Паршина из "Виртуальной клиники" обсудила ключевые аспекты диагностики детских аллергий. Аллергическая реакция — это избыточная реакция иммунной системы на обыденные вещи, такие как пища (например, орехи или рыба), лекарства, пыльца, животные или укусы насекомых. Некоторые дети могут быть предрасположены к аллергиям с рождения, что делает это состояние частой причиной обращений за медицинской помощью.

Важную роль в диагностике аллергий играет детальный анализ питания и контактов ребенка с возможными аллергенами в его окружении. Родителям рекомендуется вести дневник питания или контактов ребенка, что поможет выявить потенциальные причины аллергии. На основании этих данных аллерголог может назначить лабораторные тесты в период ремиссии. Учитывая, что первоначальная диагностика может затянуться, могут быть назначены лекарства для снятия или снижения симптомов аллергии, направленные на улучшение качества жизни ребенка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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