Заливное тесто на кефире: удачный рецепт простой домашней выпечки с любой начинкой

Заливное тесто на кефире: палочка-выручалочка для любой хозяйки

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт заливного пирога с тестом на кефире представляет собой быстрый и простой способ приготовления вкусной домашней выпечки. Основное отличие такого пирога заключается в использовании жидкого теста, которое заливается в форму вместе с начинкой и выпекается до готовности.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обратите внимание, что начинка у такого пирога может быть абсолютно любой — капуста, картошка, мясо, курица, грибы, творог и т. д.

Для приготовления заливного теста на кефире от портала Eda.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 100 г сливочного масла,

— 300 мл кефира,

— 70 г сметаны,

— 1 яйцо,

— 220 г пшеничной муки,

— 10 г разрыхлителя,

— 1 щепотка соли.

Итак, перейдём к приготовлению:

Растопите сливочное масло и оставьте его остывать. Затем смешайте его с кефиром и сметаной до получения однородной смеси. В отдельной миске взбейте яйцо с небольшой щепоткой соли до образования пены. Добавьте взбитое яйцо в смесь сливочного масла, кефира и сметаны. Тщательно перемешайте все ингредиенты. В другой миске смешайте пшеничную муку с разрыхлителем. Просейте смесь в смесь с жидкими ингредиентами и аккуратно перемешайте до образования однородного теста. В конечном итоге, тесто должно быть достаточно жидким и похожим на густую сметану. Налейте половину теста в форму для выпечки. Затем выложите начинку, не плотно уложенную по всей поверхности. Залейте остатком теста и равномерно распределите его по форме. Обратите внимание, что форма не должна быть заполнена до краев, чтобы пирог имел возможность подняться во время выпечки. Разогрейте духовку до температуры около 180-200 градусов Цельсия. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке до золотистого цвета и готовности, что обычно занимает около 30-40 минут. Для проверки готовности воткните в центр пирога деревянную шпажку или нож — если они выходят сухими, пирог готов. После выпекания дайте пирогу немного остыть перед подачей. Затем нарежьте его на кусочки и подавайте теплым или комнатной температуры. Пирог отлично сочетается с чашкой горячего чая или кофе.

Наслаждайтесь сытным и вкусным заливным пирогом на кефире! Теперь у вас есть простой и быстрый рецепт, чтобы порадовать себя и своих близких.