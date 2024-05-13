Гигантские волны тёмной материи нарушают орбиты звёзд: новые данные могут изменить понимание Вселенной

Учёные обнаружили, что "бродячие волны" тёмной материи могут менять орбиты звёзд

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Новое исследование показывает, что гигантские невидимые "бродячие волны" темной материи могут воздействовать на орбиты звезд в широких бинарных системах, что может способствовать раскрытию природы этой таинственной субстанции.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вопреки более ранним предположениям о том, что темная материя состоит из WIMP, которые не нашли подтверждения, современные модели предлагают идею о чрезвычайно легких частицах темной материи, ведущих себя как волны. Исследования показали, что такие частицы могут формировать большие невидимые волны, или солитоны, оказывающие слабое гравитационное воздействие, достаточное для изменения орбит звезд, сообщает SecurityLab.

Астрономы планируют использовать данные каталога Gaia для наблюдения за бинарными системами, что может оказаться более эффективным методом обнаружения темной материи, чем лабораторные исследования.