Гигантские волны тёмной материи нарушают орбиты звёзд: новые данные могут изменить понимание Вселенной

Новое исследование показывает, что гигантские невидимые "бродячие волны" темной материи могут воздействовать на орбиты звезд в широких бинарных системах, что может способствовать раскрытию природы этой таинственной субстанции.
Вопреки более ранним предположениям о том, что темная материя состоит из WIMP, которые не нашли подтверждения, современные модели предлагают идею о чрезвычайно легких частицах темной материи, ведущих себя как волны. Исследования показали, что такие частицы могут формировать большие невидимые волны, или солитоны, оказывающие слабое гравитационное воздействие, достаточное для изменения орбит звезд, сообщает SecurityLab.
Астрономы планируют использовать данные каталога Gaia для наблюдения за бинарными системами, что может оказаться более эффективным методом обнаружения темной материи, чем лабораторные исследования.
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