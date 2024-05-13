Истина о трёх "страшных" породах собак, которую должен знать каждый владелец

Какие породы собак считаются самыми злыми

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак уверены, что их четвероногие друзья — это вершина преданности и лояльности. На протяжении веков собаки оказывали неоценимую помощь людям.

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Классифицируя собак по породам, люди начали отмечать, что некоторые кажутся агрессивнее других. Однако кинологи настаивают, что дело не всегда в породе.

Существует список из трех пород, которые часто считают наиболее агрессивными.

Питбуль

Истории с участием этих собак иногда получают негативный оттенок. У питбулей крепкие челюсти и мускулистое тело, их характер часто описывают как упрямый. Но кинологи подчеркивают, что проблемы с питбулями возникают у владельцев, не знающих основ воспитания собак. Эти собаки не агрессивны по природе.

Ротвейлер

Этот вид — настоящий телохранитель с мощным телосложением и защитным инстинктом. Их внушительный вид может пугать, но ротвейлеры преданы своему хозяину и его семье. При грамотном воспитании и социализации, они становятся прекрасными спутниками.

Доберман

Доберман замыкает список пород с недоброй репутацией. Эти собаки выглядят строго и отталкивающе, что часто воспринимается как признак агрессии. Однако в реальности доберманы становятся агрессивными только в случае угрозы хозяину. В обычной жизни они дружелюбны и послушны.