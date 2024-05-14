Экс-губернатор требует 100 миллионов с Малахова за уничтожение репутации

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск против создателей шоу Андрея Малахова и других ответчиков, включая телеканал "Россия 1" и ФГУП, на сумму 100 миллионов рублей.
Иск, рассматриваемый Пресненским судом Москвы, направлен на защиту чести, достоинства и деловой репутации Юревича в связи с выпуском передачи, который, по мнению экс-губернатора, содержал ложные и порочащие сведения.
В передаче, названной "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика", обсуждались иски Генпрокуратуры РФ, связанные с изъятием акций и других активов Юревича.
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