Экс-губернатор требует 100 миллионов с Малахова за уничтожение репутации

Экс-губернатор Челябинска Михаил Юревич подал иск к создателям шоу Малахова

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подал иск против создателей шоу Андрея Малахова и других ответчиков, включая телеканал "Россия 1" и ФГУП, на сумму 100 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Иск, рассматриваемый Пресненским судом Москвы, направлен на защиту чести, достоинства и деловой репутации Юревича в связи с выпуском передачи, который, по мнению экс-губернатора, содержал ложные и порочащие сведения.

В передаче, названной "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика", обсуждались иски Генпрокуратуры РФ, связанные с изъятием акций и других активов Юревича.