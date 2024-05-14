Опасные заблуждения о кошачьем носе: вот почему вы рискуете здоровьем вашего питомца

Почему нельзя трогать нос кошки

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек считают, что здоровье их питомцев можно оценить по состоянию их носа. Распространено мнение, что холодный и влажный нос указывает на благополучие, тогда как сухой и горячий нос должен вызвать опасения.

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Однако это не всегда так. Холодный нос не гарантирует отличное самочувствие, а горячий нос не всегда является признаком болезни. Опираться только на этот признак в оценке состояния кошки не стоит.

Важно обращать внимание на другие факторы, такие как аппетит и активность животного, и не забывать о регулярных посещениях ветеринара.

Кроме того, следует избегать прикосновений к носу кошки, так как это очень чувствительная часть тела. Прикосновения могут доставить животному дискомфорт. К тому же кошки могут остро реагировать на запахи, которые переносятся руками, такие как парфюм или крем для рук, что может вызвать у них раздражение или даже страх.

В обращении с носом кошки нет практической необходимости, поэтому лучше его не трогать.