Кому не следует есть помидоры: побочные эффекты употребления томатов

При этих болезнях нельзя употреблять помидоры

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя помидоры являются основным продуктом многих диет, важно осознавать возможные негативные последствия употребления их в больших количествах.

Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот ключевые моменты, которые следует учитывать

Естественная кислотность томатов может вызвать изжогу или кислотный рефлюкс, особенно если вы склонны к проблемам с пищеварением или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).

Высокое содержание калия в помидорах может быть проблематичным для людей с запущенной стадией хронического заболевания почек. Избыток оксалатов также может способствовать осложнениям со стороны почек.

Кожица и семена помидоров могут усугублять симптомы СРК, приводя к дискомфорту и вздутию живота. Помидоры содержат соланин, алкалоид, который может накапливать кальций в тканях и вызывать воспаление суставов и боль.

Гистамин, содержащийся в помидорах, может вызвать аллергические реакции, включая кожную сыпь, отеки и проблемы с дыханием. Ежедневное употребление более 75 мг ликопина может вызвать кожное заболевание, известное как ликопенодермия, характеризующееся изменением цвета кожи.

Рекомендуется употреблять помидоры в умеренных количествах, чтобы избежать этих потенциальных проблем со здоровьем.