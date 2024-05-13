Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и скончался
"Ингосстрах": более трети обращений связаны с аллергией у детей
Какие породы собак считаются самыми злыми
Учёные обнаружили, что "бродячие волны" тёмной материи могут менять орбиты звёзд
При этих болезнях нельзя употреблять помидоры
Рассказываемо редком растении
Паста карбонара: кусочек настоящей Италии на вашей кухне
Как использовать карандаш для губ: создание идеального контура
Xiaomi планирует выпустить свой первый электрический SUV к 2025 году
США прекращают импорт урана из России: Джо Байден подписал новый закон

Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

0:43
Экономика

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана из России, чтобы уменьшить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики и укрепить энергетическую безопасность США.

Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это решение поддерживается выделением $2,72 млрд на создание мощностей для обогащения урана в США, сообщает ТАСС.

Также Сенат одобрил продолжение импорта урана в исключительных случаях до января 2028 года, если это отвечает национальным интересам или необходимо для поддержания работы реакторов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали

В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя

Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Говорим о том, что любит жимолость
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Эти растения очень любят золу
Можно ли сыпать золу под виноград?
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Выведенные для квартиры: эти породы собак созданы для жизни в многоквартирном доме
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Последние материалы
Какие породы собак считаются самыми злыми
Учёные обнаружили, что "бродячие волны" тёмной материи могут менять орбиты звёзд
При этих болезнях нельзя употреблять помидоры
Рассказываемо редком растении
Паста карбонара: кусочек настоящей Италии на вашей кухне
Как использовать карандаш для губ: создание идеального контура
Xiaomi планирует выпустить свой первый электрический SUV к 2025 году
Пассажирка самолета приняла снотворное и подверглась домогательствам
Анастасия Волочкова отрицает проблемы с алкоголем в ответ на обвинения
Выдача ипотек на частные дома увеличилась на 40% в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников