США прекращают импорт урана из России: Джо Байден подписал новый закон

Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана из России, чтобы уменьшить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики и укрепить энергетическую безопасность США.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это решение поддерживается выделением $2,72 млрд на создание мощностей для обогащения урана в США, сообщает ТАСС.

Также Сенат одобрил продолжение импорта урана в исключительных случаях до января 2028 года, если это отвечает национальным интересам или необходимо для поддержания работы реакторов.