США прекращают импорт урана из России: Джо Байден подписал новый закон

Your browser does not support the audio element.

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана из России, чтобы уменьшить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики и укрепить энергетическую безопасность США.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States