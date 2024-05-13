США прекращают импорт урана из России: Джо Байден подписал новый закон

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт низкообогащенного урана из России, чтобы уменьшить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики и укрепить энергетическую безопасность США.
По словам помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, это решение поддерживается выделением $2,72 млрд на создание мощностей для обогащения урана в США, сообщает ТАСС.
Также Сенат одобрил продолжение импорта урана в исключительных случаях до января 2028 года, если это отвечает национальным интересам или необходимо для поддержания работы реакторов.
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