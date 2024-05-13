Неудачный прыжок в Турции: смерть российского туриста в реке Аланьи

В Турции россиянин прыгнул в реку с 50-метровой высоты и скончался

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист погиб после прыжка в реку с высоты 50 метров в Аланье, Турция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно предоставленной информации, 37-летний Александр Е. провел ночь за выпивкой с одним из местных жителей у плотины Дим. Во время вечера он решил искупаться, прыгнул в воду и не смог выбраться. Его спутник немедленно вызвал на помощь полицию.

В сообщении уточняется, что к следующему дню спасатели извлекли тело туриста из воды. Российское консульство было уведомлено о происшествии и сейчас его сотрудники пытаются установить связь с родственниками погибшего.