Откройте секреты идеальных ногтей: избавьтесь от этих привычек и добейтесь совершенства

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Распространенные привычки, которые наносят вред здоровью ногтей

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас уделяют особое внимание коже и волосам, но что насчет ногтей? Уход за ними так же важен, как и за любой другой частью тела. Портал bebeautiful.in называет четыре вредные привычки, которые приводят к повреждению ногтевой пластины.

Распространенные привычки, которые наносят вред здоровью ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Снятие лака пальцами

Это одна из самых распространенных ошибок. Снимая лак пальцами, вы не только удаляете краску, но и повреждаете верхний слой ногтя. Всегда используйте жидкость для снятия лака, чтобы предотвратить повреждения.

Обрезание кутикулы

Неправильное обрезание кутикулы может нанести вред вашим ногтям. Лучше делайте массаж маслом. Это сделает их более здоровыми и эластичными, а затем вы можете аккуратно отодвинуть кутикулу палочкой для маникюра.

Неправильное питание

Питание играет ключевую роль в здоровье ногтей. Употребляйте больше зеленых овощей, продуктов, богатых магнием и кальцием, а также пейте достаточное количество воды.

Неправильное подпиливание

Подпиливание ногтей в обе стороны может привести к их слоению и ломкости. Делайте это только в одном направлении, чтобы избежать проблемы и сохранить красивый вид ногтей.

Избегая этих четырех распространенных ошибок, вы сможете сохранить свои ногти красивыми, здоровыми и сияющими.

Уход за ногтями//Как отрастить красивые и здоровые ногти
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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