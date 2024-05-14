Откройте секреты идеальных ногтей: избавьтесь от этих привычек и добейтесь совершенства

Многие из нас уделяют особое внимание коже и волосам, но что насчет ногтей? Уход за ними так же важен, как и за любой другой частью тела. Портал bebeautiful.in называет четыре вредные привычки, которые приводят к повреждению ногтевой пластины.
Это одна из самых распространенных ошибок. Снимая лак пальцами, вы не только удаляете краску, но и повреждаете верхний слой ногтя. Всегда используйте жидкость для снятия лака, чтобы предотвратить повреждения.
Неправильное обрезание кутикулы может нанести вред вашим ногтям. Лучше делайте массаж маслом. Это сделает их более здоровыми и эластичными, а затем вы можете аккуратно отодвинуть кутикулу палочкой для маникюра.
Питание играет ключевую роль в здоровье ногтей. Употребляйте больше зеленых овощей, продуктов, богатых магнием и кальцием, а также пейте достаточное количество воды.
Подпиливание ногтей в обе стороны может привести к их слоению и ломкости. Делайте это только в одном направлении, чтобы избежать проблемы и сохранить красивый вид ногтей.
Избегая этих четырех распространенных ошибок, вы сможете сохранить свои ногти красивыми, здоровыми и сияющими.
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