Новый законопроект: педагоги и врачи смогут выйти на пенсию раньше срока

В России представители некоторых профессий могут выйти на пенсию раньше установленного срока, как сообщает Life.
Согласно информации, в Госдуму планируется внести законопроект, предоставляющий право на досрочную страховую пенсию по старости определенным категориям работников.
В частности, это коснется педагогов, преподающих по основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования.
В Социальном фонде РФ отметили, что с текущего года в перечень педагогических работников, имеющих право на досрочную пенсию, включены такие должности, как "тьютор", "инструктор по физической культуре" и "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".
Также возможность досрочного выхода на пенсию будет предоставлена врачам и артистам. Кроме того, досрочная пенсия полагается тем, кто трудился на вредных и опасных производствах.
По мнению юристов, ещё одной причиной для досрочного выхода на пенсию является воспитание ребенка с инвалидностью. Когда ребёнку исполнится восемь лет, один из родителей сможет выйти на пенсию, уточняют специалисты. Также право на досрочную пенсию имеют многодетные родители и люди, уволенные в предпенсионном возрасте, отмечают эксперты.
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