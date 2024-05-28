Новый законопроект: педагоги и врачи смогут выйти на пенсию раньше срока

Узнайте, какая категория россиян сможет выйти на пенсию раньше

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России представители некоторых профессий могут выйти на пенсию раньше установленного срока, как сообщает Life.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Согласно информации, в Госдуму планируется внести законопроект, предоставляющий право на досрочную страховую пенсию по старости определенным категориям работников.

В частности, это коснется педагогов, преподающих по основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования.

В Социальном фонде РФ отметили, что с текущего года в перечень педагогических работников, имеющих право на досрочную пенсию, включены такие должности, как "тьютор", "инструктор по физической культуре" и "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями".

Также возможность досрочного выхода на пенсию будет предоставлена врачам и артистам. Кроме того, досрочная пенсия полагается тем, кто трудился на вредных и опасных производствах.

По мнению юристов, ещё одной причиной для досрочного выхода на пенсию является воспитание ребенка с инвалидностью. Когда ребёнку исполнится восемь лет, один из родителей сможет выйти на пенсию, уточняют специалисты. Также право на досрочную пенсию имеют многодетные родители и люди, уволенные в предпенсионном возрасте, отмечают эксперты.