Спикер Рады Стефанчук не хочет быть президентом Украины, "оставляя" там Зеленского

В Верховной раде Украины заявили, что президентом остаётся Зеленский

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Украинским президентом является и останется им до завершения военного положения Владимир Зеленский.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Так председатель парламента прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который сегодня выразил мнение, что после истечения полномочий президента Незалежной его обязанности должен исполнять спикер Верховной рады.

Стефанчук ссылается на ст. 108 украинской Конституции, где сказано, что "президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины".

Спикер парламента назвал это "непрерывностью" власти Украины в "демократическом понимании и понимании безопасности".