Стилист Сергей Зверев выбрал себе новую музу, забыв об Алле Пугачёвой: звезда в шоке

Сергей Зверев заключил в объятия Ларису Долину

Эпатажный стилист Сергей Зверев позволил себе фривольные шалости рядом с певицей Ларисой Долиной.

Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar by Инстаграм Сергей Зверева is licensed under Public domain

Сергей Зверев любит маститых певиц российской эстрады. Его дружба с Аллой Пугачёвой давно закончилась, однако он нашёл благоволение у Ларисы Долиной.

Стилист, которого иронично называют "звезда в шоке" опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Долиной. Он заключил в объятия народную артистку России.

"Берегите друг друга", — написал под фото Сергей.

Подписчики сразу же вспомнили о дружбе стилиста с Примадонной.

"Вы Аллу Борисовну даже с днём рождения не поздравили", — упрекнули стилиста фолловеры.

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