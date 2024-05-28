Стилист Сергей Зверев выбрал себе новую музу, забыв об Алле Пугачёвой: звезда в шоке

Эпатажный стилист Сергей Зверев позволил себе фривольные шалости рядом с певицей Ларисой Долиной.
Сергей Зверев любит маститых певиц российской эстрады. Его дружба с Аллой Пугачёвой давно закончилась, однако он нашёл благоволение у Ларисы Долиной.
Стилист, которого иронично называют "звезда в шоке" опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с Долиной. Он заключил в объятия народную артистку России.
"Берегите друг друга", — написал под фото Сергей.
Подписчики сразу же вспомнили о дружбе стилиста с Примадонной.
"Вы Аллу Борисовну даже с днём рождения не поздравили", — упрекнули стилиста фолловеры.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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