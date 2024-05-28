Скупой платит дважды: суд взыскал с отказавшего жителю Удмуртии страховщика в 10 раз больше

В Удмуртии страховщик заплатит в 10 раз больше за отказ в компенсации

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Удмуртии страховщик выплатит жителю Ижевска в 10 раз больше после отказа в компенсации, сообщила пресс-служба судебного сообщества республики.

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В ноябре 2020 года мужчину сбил автомобиль, в результате чего он получил травмы средней тяжести. После получения медицинского заключения пострадавший обратился в страховую компанию виновника аварии. Претензия была частично удовлетворена, он получил 135 тысяч рублей, однако в выплате дополнительных 35 тысяч ему было отказано из-за диагноза "деформация лонного сочленения", по которому выплаты не предусмотрены.

После этого ижевчанин посетил травматолога-ортопеда, который установил у него разрыв лонного сочленения. Однако страховая компания отказалась принимать документ и не выплатила требуемую сумму. После обращения к финансовому уполномоченному была проведена медицинская экспертиза, результаты которой не подтвердили диагноз травматолога, вследствие чего жителю Ижевска вновь было отказано в выплате, как и в районном суде.

Тогда мужчина обратился в Верховный суд Удмуртии, который выяснил, что экспертная компания не имеет лицензии на проведение медицинской экспертизы. Повторная проверка подтвердила диагноз травматолога.

Верховный суд постановил удовлетворить требования истца. Страховая компания обязана выплатить ему 35 тысяч рублей, неустойку в размере 336 350 рублей, 17,5 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч рублей моральной компенсации. Общая сумма компенсации составила 393 850 рублей.

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