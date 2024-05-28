Как не остаться без страховой выплаты в случае пожара или потопа в квартире

Застраховать квартиру можно не только при оформлении ипотеки. Полис поможет получить компенсацию, если что-то случится с жильём: пожар, потоп или другой несчастный случай. Но есть случаи, когда владельцу квартиры могут отказать в страховой выплате. "Сравни" рассказал, как не допустить этого и гарантированно получить компенсацию.
Перед тем как подписать договор о страховании квартиры, тщательно изучите раздел "Исключения из страхования". В разных компаниях есть ситуации, которые не признаются страховыми, поэтому получить выплату за них нельзя.
На что обратить внимание:
Важно определить, какие условия необходимы именно вам, и тщательно прочитать страховой договор (особенно раздел об исключениях). Например, если вы живете на последнем этаже, убедитесь, что риск потопа включает залив дождем, а не только прорыв трубы. Если в вашем доме старая проводка, убедитесь, что покрывается риск возгорания электроприборов.
Кроме изучения договора полезно ознакомиться с отзывами о страховых компаниях. Комментарии других клиентов помогут понять, какие компании затягивают выплаты, а какие выплачивают быстро и справедливо оценивают ущерб.
Чтобы гарантированно получить страховую выплату по договору, важно соблюдать сроки подачи заявления в компанию. Обычно они составляют от одного до трех дней. Если подать заявление позже указанного срока, в выплате могут отказать.
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