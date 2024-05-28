Как не остаться без страховой выплаты в случае пожара или потопа в квартире

"Сравни": не каждое происшествие с квартирой является страховым случаем

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Застраховать квартиру можно не только при оформлении ипотеки. Полис поможет получить компенсацию, если что-то случится с жильём: пожар, потоп или другой несчастный случай. Но есть случаи, когда владельцу квартиры могут отказать в страховой выплате. "Сравни" рассказал, как не допустить этого и гарантированно получить компенсацию.

Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson is licensed under public domain

Внимательно читайте договор

Перед тем как подписать договор о страховании квартиры, тщательно изучите раздел "Исключения из страхования". В разных компаниях есть ситуации, которые не признаются страховыми, поэтому получить выплату за них нельзя.

На что обратить внимание:

В случае залива может покрываться потоп, но не включаться залив из-за тушения пожара у соседей, ремонта труб или дождя.

В случае пожара поджог может быть включен или не включен.

В списке личных вещей, подлежащих страховой компенсации, может отсутствовать переносимая техника, такая как смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и т. д.

В список личных вещей могут не включаться дорогостоящие изделия, такие как меха и ювелирные украшения.

Ущерб, нанесенный имуществу животными, могут не компенсировать, если животное принадлежит страхователю.

Разные страховые компании могут по-разному определять стихийные бедствия: например, один страховщик включает в этот список грозу, а в другой — только шторм с определённой скоростью ветра.

Важно определить, какие условия необходимы именно вам, и тщательно прочитать страховой договор (особенно раздел об исключениях). Например, если вы живете на последнем этаже, убедитесь, что риск потопа включает залив дождем, а не только прорыв трубы. Если в вашем доме старая проводка, убедитесь, что покрывается риск возгорания электроприборов.

Ознакомьтесь с отзывами

Кроме изучения договора полезно ознакомиться с отзывами о страховых компаниях. Комментарии других клиентов помогут понять, какие компании затягивают выплаты, а какие выплачивают быстро и справедливо оценивают ущерб.

Соблюдайте сроки

Чтобы гарантированно получить страховую выплату по договору, важно соблюдать сроки подачи заявления в компанию. Обычно они составляют от одного до трех дней. Если подать заявление позже указанного срока, в выплате могут отказать.

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