Онколог рассказала, где в России лучше избегать загара

УФ-излучение является ключевым фактором риска для развития меланомы, особенно опасны солнечные ожоги с образованием пузырей для детей и взрослых. В Южном и Приволжском округах России следует быть особенно осторожными с загаром, так как именно в этих регионах чаще диагностируют случаи меланомы, благодаря большому количеству солнечных дней, как сообщила заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова в интервью для сайта aif.ru.
"При этом нельзя считать, что городской загар менее опасен, чем пляжный, а балтийский безопаснее черноморского. Для возникновения меланомы решающее значение имеет "доза" ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое даёт солнце", — объяснила Замира Раджабова.
Важно отметить, что получение загара или солнечных ожогов не является гарантией появления меланомы. Повреждения кожи от загара или ожогов лишь запускают процесс развития заболевания. Интересно, что меланома может развиться на коже тех частей тела, которые не подвергались солнечному излучению, например, на подошве.
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