Протеиновые батончики: полезный перекус или тихий убийца. Врач рассказала всю правду, и она вам не понравится

Протеиновые батончики — популярный тренд последнего времени, особенно ими увлекаются спортсмены, ведь такой перекус обеспечивает их организм столь необходимой энергией. Однако так ли полезно популярное спортивное лакомство? О потенциальном вреде протеиновых батончиков рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication