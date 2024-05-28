Протеиновые батончики: полезный перекус или тихий убийца. Врач рассказала всю правду, и она вам не понравится

Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики

Протеиновые батончики — популярный тренд последнего времени, особенно ими увлекаются спортсмены, ведь такой перекус обеспечивает их организм столь необходимой энергией. Однако так ли полезно популярное спортивное лакомство? О потенциальном вреде протеиновых батончиков рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.

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Как пояснила эксперт, зачастую такие перекусы содержат много подсластителя, который при чрезмерном употреблении может повлиять на углеводный обмен, тем самым спровоцировав появление

сахарного диабета,

лишнего веса,

а также патологий сердца и сосудов.

Конечно же, никто не отменяет пользу подобного спортивного питания, однако батончики не должны заменять полноценный приём пищи. Поэтому лучше придерживаться нормы: не более двух батончиков за сутки.