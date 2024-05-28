Протеиновые батончики: полезный перекус или тихий убийца. Врач рассказала всю правду, и она вам не понравится

Протеиновые батончики — популярный тренд последнего времени, особенно ими увлекаются спортсмены, ведь такой перекус обеспечивает их организм столь необходимой энергией. Однако так ли полезно популярное спортивное лакомство? О потенциальном вреде протеиновых батончиков рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.
Как пояснила эксперт, зачастую такие перекусы содержат много подсластителя, который при чрезмерном употреблении может повлиять на углеводный обмен, тем самым спровоцировав появление
Конечно же, никто не отменяет пользу подобного спортивного питания, однако батончики не должны заменять полноценный приём пищи. Поэтому лучше придерживаться нормы: не более двух батончиков за сутки.
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