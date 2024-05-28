Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спагетти болоньезе без мяса: простой рецепт
Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Как вырастить толстянку с толстым стволом?
Учредитель "Царьграда" Малофеев заявил о необходимости пересмотра Конституции РФ
Владимир Путин: "о продлении полномочий президента Украины ничего не сказано"
Самые долгоживущие породы кошек
Инженер-таксатор Полей рассказал об опасностях в весеннем лесу
Валя Карнавал ответила хейтерам, раскритиковавшим её фигуру
Gallagher Re: застрахованные убытки от штормов в Хьюстоне превысят $1 млрд
Протеиновые батончики: полезный перекус или тихий убийца. Врач рассказала всю правду, и она вам не понравится

Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики

Еда

Протеиновые батончики — популярный тренд последнего времени, особенно ими увлекаются спортсмены, ведь такой перекус обеспечивает их организм столь необходимой энергией. Однако так ли полезно популярное спортивное лакомство? О потенциальном вреде протеиновых батончиков рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова.

Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как пояснила эксперт, зачастую такие перекусы содержат много подсластителя, который при чрезмерном употреблении может повлиять на углеводный обмен, тем самым спровоцировав появление

  • сахарного диабета,
  • лишнего веса,
  • а также патологий сердца и сосудов.

Конечно же, никто не отменяет пользу подобного спортивного питания, однако батончики не должны заменять полноценный приём пищи. Поэтому лучше придерживаться нормы: не более двух батончиков за сутки.

Протеиновые батончики: польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики
В Верховной раде Украины заявили, что президентом остаётся Зеленский
Черешня в России подорожала в 3-5 раз
Сергей Зверев заключил в объятия Ларису Долину
Как использовать яичную скорлупу на участке?
Названы самые долгоживущие породы собак
В Удмуртии страховщик заплатит в 10 раз больше за отказ в компенсации
Тренер сборной Финляндии Ялонен считает, что россиян рано допускать на турниры
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Екатерина Климова больше полюбила жизнь после взросления детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников