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Разгул стихии в США: смертоносные майские грозы в Хьюстоне причинили убытков на $1 миллиард

Gallagher Re: застрахованные убытки от штормов в Хьюстоне превысят $1 млрд

2:03
Страхование

В результате разрушительных гроз, прошедших по Хьюстону (штат Техас) 16 мая, экономический и страховой ущерб превысит 1 миллиард долларов, а общая сумма потенциальных убытков может быть еще более значительной, сообщает компания-перестраховщик Gallagher Re. 

Gallagher Re: застрахованные убытки от штормов в Хьюстоне превысят млрд
Фото: weather.gov by Кайл Катлер is licensed under public domain

Известно, что в результате штормов погибли минимум семь человек, а ущерб коснулся жилой и коммерческой недвижимости, инфраструктуры и растительного мира.

Во время стихийного бедствия, по данным сервиса PowerOutage.us, в Техасе отключения электроэнергии затронули почти миллион потребителей. Национальная метеорологическая служба сообщает, что скорость ветра во время гроз достигала 180 км/ч, что соответствует урагану первой категории.

Разгул стихии в Техасе показал, насколько серьёзный ущерб могут нанести несмерчевые грозовые ветра, особенно в таких густонаселенных и уязвимых районах, как Хьюстон и его пригороды, отмечает Gallagher Re.

Перестраховщик ожидает, что это событие станет вторым в мае случаем убытков на сумму в миллиард долларов в страховой отрасли из-за сильных конвективных штормов (SCS), которые ранее накрыли центральную и восточную части США.

По данным Gallagher Re, с начала года убытки от SCS в США, покрытые государственными и частными страховыми компаниями, приблизились к 17 миллиардам долларов на середину мая и могут превысить 20 миллиардов долларов, как и девять лет до этого.

Компания добавила, что за последнее десятилетие среднегодовые убытки от SCS в США составили в среднем 31 миллиард долларов, что значительно превышает долгосрочный средний показатель XXI века в 22 миллиарда долларов.

Ранее в Удмуртии со страховщика взыскали 10-кратную сумму после отказа в компенсации.
 
 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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