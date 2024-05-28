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Секреты ночного ухода: как избавиться от морщин за одну ночь

Избавиться от морщин за ночь: пять принципов ухода за кожей

1:33
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Если у вас уже появились морщины, не обязательно сразу бежать к косметологу за инъекциями. Вместо этого, можно попробовать решить проблему с помощью комплексного домашнего ухода. Важно использовать настоящую "тяжелую артиллерию" в ночное время, когда кожа наиболее восприимчива к уходу.

Избавиться от морщин за ночь: пять принципов ухода за кожей
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

1. Очищение кожи: регулярно проводите пилинги с фруктовыми кислотами для удаления ороговевших клеток и улучшения проникновения активных компонентов. Используйте силиконовые щетки для умывания и предпочитайте пенки с увлажняющими и детокс-компонентами.

2. Маски: проводите маски два раза в неделю, включая очищающие глиняные маски и увлажняющие тканевые маски с омолаживающими компонентами. Используйте массаж с роликом гуаша для активации кровообращения.

3. Сыворотки: выбирайте сыворотки с пептидами, гиалуроновой кислотой, ниацинамидами для глубокого омоложения кожи. Наносите их на очищенную кожу, предварительно разогревая текстуру в руках.

4. Кремы: используйте ночные кремы с коллагеном, пептидами, гиалуроновой кислотой и муцином улитки для восстановления и уменьшения глубины морщин.

5. Время нанесения: наносите уход за кожей за два часа до сна, предпочтительно до 23:00, чтобы помочь клеткам лучше работать и коже восстановиться.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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