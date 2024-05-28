Владелец АЗС объяснил, что делать, если водитель слишком долго занимает колонку на заправке

Назван способ ускорил заправку: что скрывается за тайной эффективности на АЗС

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На пиковые часы на автозаправках часто приходится ожидание из-за медленности некоторых водителей. Они, заплатив за топливо, решают взять перерыв на кофе и поход в туалет, оставляя свои машины при этом на колонке. Это приводит к задержкам и раздражению других водителей из-за лишних пробок.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Владелец одной из автозаправок поделился с порталом njcar.ru способами борьбы с этой проблемой.

На законодательном уровне нет четких нормативов, которые бы регулировали время, затрачиваемое водителем на заправку. Однако крупные сети АЗС определили, что это занимает от 2,5 до 3 минут без очередей.

Хотя в правилах многих АЗС указано, что водитель должен освободить колонку перед походом в кафе или туалет, это часто игнорируется.

Инструкции для персонала автозаправки ясно указывают на необходимость обеспечить непрерывную подачу топлива клиентам. Если водителям приходится ждать слишком долго, их следует обратиться к персоналу АЗС.

Интересный случай произошел на одной из столичных заправок, где водитель заметил, что пожилой человек долго не выходит из туалета после заправки. Благодаря его внимательности удалось вызвать помощь, спасая жизнь потерявшего сознание человека.