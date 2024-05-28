Почему включение кондиционера сразу после запуска авто может разрушить ваш мотор

Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

В солнечные дни салон автомобиля часто превращается в настоящую баню, поэтому стремление водителя включить кондиционер как можно скорее вполне понятно. Тем не менее, есть смысл немного подождать, прежде чем принимать это решение. Открытие окон на первые минуты поездки и лишь затем активация кондиционера может оказаться более разумным шагом.

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Быстрое включение кондиционера может иметь негативные последствия. Постоянное игнорирование рекомендации и частое включение кондиционера сразу после запуска двигателя может привести к серьезным проблемам.

Это повышает нагрузку на двигатель, негативно сказывается на аккумуляторе и увеличивает расход топлива. Однако одиночные нарушения этого правила, скорее всего, не приведут к серьезным последствиям.

Большинство автомобилей позволяют нажать кнопку кондиционера сразу после старта двигателя, без опасений. В этом случае просто потребуется немного времени, прежде чем кондиционер начнет работать.