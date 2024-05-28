На носу курортный сезон. Альтернативы российскому Крыму в стране немного.
Однако до сих пор почему-то главные компании сотовой связи РФ полуостров "оставляют" зоной роуминга.
Корреспондент Pravda.Ru побеседовал по этому поводу c политологом, экс-депутатом комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Алексеем Казаковым.
Эксперт ответил нам на вопрос, а почему в Крыму "роуминг всё равно"?
"Здесь вопрос лежит в другой плоскости. В плоскости того, что сотовые компании побаиваются, видимо, каких-то санкций, каких-то внешних воздействий и поэтому не работают на нашей российской территории, кстати, исконно российской территории — в Республике Крым так же, как и должны работать на территории всей России. Я считаю, что здесь нужна более жёсткая позиция государства. И вообще, лично по моему мнению, большинство современных компаний, которые по какой-то непонятной причине до сих пор оглядываются на Запад, должны больше смотреть внутрь, в сторону интересов России и государство должно сегодня во многих отраслях и, в том числе, и в вопросах связи занимать не просто регулирующую роль, а уже главенствующую и управляющую роль", — отметил аналитик.
По его словам, это необходимо, поскольку все стратегические
отрасли должны принадлежать государству или управляться и
контролироваться государством.
"Есть стратегические направления. Связь и Интернет — это стратегические вопросы. И, на мой взгляд, здесь нужно большее участие нашего государства в проектах, связанных с сотовой связью, с Интернетом. И тогда, я думаю, все проблемы в Крыму решатся. Это ненормально, когда такая ситуация в Российской
Федерации. И почему особое отношение к одному из регионов?" — подчеркнул Казаков.
Когда всё-таки в соответствие эта часть приведётся с остальными регионами? Когда это может произойти?
"Я не могу сказать сроки. Я могу сказать, когда это точно произойдет технически. Тогда, когда государство начнёт жёстче контролировать стратегические направления, стратегические отрасли, как я уже говорил, отрасли по связи. Никаких нет проблем. Просто для наших сотовых компаний главенствующее должно быть мнение государства, правительства Российской Федерации, а не мнение иностранных банков, иностранных компаний, иностранных акционеров. Вот это моя позиция. Она, возможно, не подходит для тех, кто любит либерализм. Но я считаю, что главенство государства есть основа благосостояния и защиты граждан. И государственная власть не один раз показывала свою эффективность в критической ситуации, чего, к сожалению, нельзя сказать о большом количестве частников", — ответил эксперт.
Вы думаете, что может несколько лет пройти, прежде чем связь будет обычной? Или это более короткие сроки?
"Я считаю, что это может произойти, условно говоря, и через несколько месяцев, а может действительно — через несколько лет. Тут вопрос укрепления государственного влияния на бизнес, экономику, именно стратегические отрасли. Отсюда растёт всё. Отсюда растёт стоимость и на многие энергоносители, на услуги связи. Отсюда много, что растёт. Чем "больше государства", тем больше будет порядка", — подытожил Казаков.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.