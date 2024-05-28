Юкка Ялонен не сомневается, что санкции против сборной России должны быть продолжены

Тренер сборной Финляндии Ялонен считает, что россиян рано допускать на турниры

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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказал свою точку зрения относительно отстранения российской национальной команды от участия в международных соревнованиях.

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По его словам, санкции в отношении России остаются необходимыми и нет сомнений в их оправданности. Ялонен подчеркнул, что необходимо прекратить так называемую специальную операцию и, возможно, потребуется время, прежде чем российская сборная сможет снова участвовать в соревнованиях.

"Уместны ли ещё санкции в отношении сборной России? Да, конечно. Никаких сомнений насчёт этого. Спецоперацию необходимо остановить, а затем, возможно, потребуется некоторое время, чтобы снова допустить сборную России к соревнованиям", — заявил Ялонен, которого цитирует The Athletic.

Тренер также отметил, что Россия является соседней страной Финляндии, и у них есть общая граница протяженностью более 1000 километров. Ялонен подчеркнул, что его стране необходимо быть готовой ко всем возможным ситуациям, несмотря на то, что они не испытывают страха перед своим соседом. Финские власти принимают все меры для обеспечения безопасности своей команды и готовы к любым обстоятельствам.

Решение о возможном участии сборной России в чемпионате мира по хоккею в 2025 году будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея в начале следующего года. В этом вопросе будут учтены положения и требования организации.