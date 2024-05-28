Черешня на вес золота: заморозки и засуха в России повлияли на цены

В России черешня подорожала в 3-5 раз по сравнению с маем прошлого года. Причиной резкого роста цен стали заморозки и последующая засуха на юге страны, как сообщает Telegram-канал Baza.
На данный момент килограмм черешни отечественного производства можно приобрести за 400-800 рублей в зависимости от региона.
Для сравнения, в прошлом году цена за килограмм ягод составляла от 150 до 500 рублей. В розничных магазинах черешня стоит ещё дороже — в среднем 800-1500 рублей за килограмм.
Аналитики отмечают, что спрос на черешню значительно превышает предложение. Экстремальные погодные условия привели к значительному сокращению урожая. В одной из российских компаний сообщили, что в конце мая прошлого года они собирали в среднем по 50 кг ягод с одного дерева, а в 2024 году этот показатель снизился до 7 кг.
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