Могут прожить более двадцати лет: топ самых долгоживущих пород собак

Названы самые долгоживущие породы собак

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В мире собачьих пород каждая имеет свои уникальные черты, включая продолжительность жизни. Некоторые породы радуют своих владельцев долгие годы, становясь верными спутниками и друзьями на протяжении долгих десятилетий.

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Чихуахуа. Эти маленькие собачки могут жить довольно долго, иногда до 15-20 лет. Их компактный размер и относительная независимость делают их популярными выборами для многих владельцев.

Долматины обладают прекрасным здоровьем и энергией. Средняя продолжительность их жизни составляет 12-14 лет, но с правильным уходом и заботой они могут жить и дольше.

Йоркширский терьер. Эти маленькие собачки с красивой шерстью могут радовать своих владельцев долгие годы. Обычно они живут около 13-16 лет, иногда и дольше.

Ши-тцу. Средняя продолжительность их жизни составляет 12-15 лет, при условии правильного питания, ухода и регулярных визитов к ветеринару.

Хотя мопсы могут иметь некоторые проблемы со здоровьем из-за своей короткой мордочки, они обычно живут довольно долго, в среднем 12-15 лет.

Важно отметить, что здоровье и продолжительность жизни собаки зависят от множества факторов, включая генетику, условия содержания, питание и уход.