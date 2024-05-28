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Тренер Назаров призвал забыть о словах Ялонена: "Зачем нам нужна эта смешная Финляндия?"

Тренер Назаров призвал не относиться серьёзно к словам Ялонена об отстранении россиян

1:21
Спорт

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания главного тренера сборной Финляндии Юкки Ялонена, который поддержал отстранение российской национальной команды от международных соревнований.

Тренер Назаров призвал не относиться серьёзно к словам Ялонена об отстранении россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Головко is licensed under CC BY-SA 3.0

Мнение Назарова кардинально отличается от высказанного Ялоненом. Андрей Назаров отметил, что слова Юкки Ялонена не заслуживают серьёзного внимания. Он уверен, что такие люди интересуются преимущественно своими личными интересами, такими как сообщения на телефоне и состояние банковского счёта.

Назаров отметил, что высказывания Ялонена лишены совести и разума.

"Зачем нам нужна эта смешная Финляндия? Наш лидер — президент России Владимир Владимирович Путин — находится с трёхдневным визитом в Узбекистане с населением в 37 млн человек. Население Финляндии составляет чуть более 5,5 млн человек", — сказал Назаров в разговоре с "Чемпионатом".

Он выразил надежду на развитие хоккея в Узбекистане и увеличение товарооборота между двумя странами. При этом он заявил, что нужно забыть о Финляндии, упоминая строительство забора, который, по его мнению, обрушился, сделав то же самое с российско-финскими отношениями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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