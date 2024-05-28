Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленского попросили больше не тревожить страны-члены НАТО
Назван способ ускорил заправку: что скрывается за тайной эффективности на АЗС
Узнайте, какая категория россиян сможет выйти на пенсию раньше
Тренер Назаров призвал не относиться серьёзно к словам Ялонена об отстранении россиян
Автор "Игры престолов" Джордж Мартин раскритиковал экранизации книг
США в отличие от ЕС не поощряет нанесение ударов западным оружием по РФ
Онколог Раджабова: дозировка УФ-излучения играет роль в появлении меланомы
Избавиться от морщин за ночь: пять принципов ухода за кожей
Испания лидирует в списке стран с самыми чистыми пляжами
Яичную скорлупу не выбрасываю, а коплю мешками: вот что с ней делаю в саду — польза неоценима

Как использовать яичную скорлупу на участке?

1:47
Садоводство » Советы

Яичная скорлупа богата питательными веществами и полезна для огорода. Её добавление в грунт уменьшает кислотность почвы и отпугивает вредителей. Дачники также используют скорлупу для мульчирования и в качестве удобрения. Ушлые садоводы не выбрасывают продукт, а копят и эффективно использую в саду. 

Как использовать яичную скорлупу на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Измельчённая яичная скорлупа — ценный источник кальция для почвы. Внесение средства во время перекопки (по паре щепоток на 1 кв. м) улучшает структуру грунта и снабжает растения полезными веществами на длительное время. Оптимально измельчить скорлупу в кофемолке до состояния муки.

Добавление яичной скорлупы уменьшает кислотность почвы благодаря высокому содержанию кальция. В компосте с опавшими листьями и опилками скорлупа нейтрализует кислотность и улучшает качество удобрения.

Скорлупа помогает избавиться от вредителей (медведки и колорадского жука). Для этого измельчённую скорлупу смешивают с подсолнечным маслом и рассыпают в междурядья. Также можно использовать скорлупу в борьбе со слизнями и улитками, создавая барьеры по краям грядок.

Продукт ускоряет прорастание семян и укрепляет рассаду. Семена присыпают измельчённой скорлупой перед посадкой. Также можно использовать цельные скорлупки в качестве ёмкостей для рассады.

Скорлупа от домашних кур ценится больше, так как содержит больше полезных веществ. Зимние яйца и яйца с коричневой скорлупой также богаче кальцием. Варёную скорлупу можно использовать для мульчирования или борьбы с вредителями.

Использование яичной скорлупы на участке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно "России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Какими полезными свойствами обладает янтарная кислота?
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Напильник и болгарка не нужны: этот дедовский метод заточки лопаты сделает инструмент острым, как бритва — наковальня и молоток не понадобятся
Последние материалы
Врач Сухорукова рассказала, чем опасны протеиновые батончики
В Верховной раде Украины заявили, что президентом остаётся Зеленский
Черешня в России подорожала в 3-5 раз
Сергей Зверев заключил в объятия Ларису Долину
Как использовать яичную скорлупу на участке?
Названы самые долгоживущие породы собак
В Удмуртии страховщик заплатит в 10 раз больше за отказ в компенсации
Тренер сборной Финляндии Ялонен считает, что россиян рано допускать на турниры
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Екатерина Климова больше полюбила жизнь после взросления детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников