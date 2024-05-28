Яичную скорлупу не выбрасываю, а коплю мешками: вот что с ней делаю в саду — польза неоценима

Как использовать яичную скорлупу на участке?

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Яичная скорлупа богата питательными веществами и полезна для огорода. Её добавление в грунт уменьшает кислотность почвы и отпугивает вредителей. Дачники также используют скорлупу для мульчирования и в качестве удобрения. Ушлые садоводы не выбрасывают продукт, а копят и эффективно использую в саду.

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Измельчённая яичная скорлупа — ценный источник кальция для почвы. Внесение средства во время перекопки (по паре щепоток на 1 кв. м) улучшает структуру грунта и снабжает растения полезными веществами на длительное время. Оптимально измельчить скорлупу в кофемолке до состояния муки.

Добавление яичной скорлупы уменьшает кислотность почвы благодаря высокому содержанию кальция. В компосте с опавшими листьями и опилками скорлупа нейтрализует кислотность и улучшает качество удобрения.

Скорлупа помогает избавиться от вредителей (медведки и колорадского жука). Для этого измельчённую скорлупу смешивают с подсолнечным маслом и рассыпают в междурядья. Также можно использовать скорлупу в борьбе со слизнями и улитками, создавая барьеры по краям грядок.

Продукт ускоряет прорастание семян и укрепляет рассаду. Семена присыпают измельчённой скорлупой перед посадкой. Также можно использовать цельные скорлупки в качестве ёмкостей для рассады.

Скорлупа от домашних кур ценится больше, так как содержит больше полезных веществ. Зимние яйца и яйца с коричневой скорлупой также богаче кальцием. Варёную скорлупу можно использовать для мульчирования или борьбы с вредителями.