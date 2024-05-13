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Рост арендных ставок в России 2024: анализ изменений в стоимости аренды жилья в крупных городах

Арендные ставки в России выросли на 32% за год

2:36
Недвижимость

В крупнейших городах России средние ставки аренды для однокомнатных квартир и студий возросли на 32% за последний год, согласно отчету газеты "Известия", основанному на данных компании "Этажи".

Арендные ставки в России выросли на 32% за год
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

"Рынок аренды жилой недвижимости в России уже четвертый год испытывает нехватку бюджетных жилых помещений, что способствует установлению новых рекордов по средним ставкам в крупных городах. Сейчас кризис усугубляется из-за уменьшения доступности ипотеки на готовое жилье и нового всплеска интереса к покупке строящихся домов," — комментирует Александр Иванов, ведущий аналитик компании "Этажи".

Специалисты выделяют Красноярск как город с самым значительным ростом средней стоимости аренды однокомнатных квартир — 54% за год. Следом идут Челябинск и Пермь с ростом на 48,7% и 38,4% соответственно. В Москве этот показатель составил 22,3%, а в Санкт-Петербурге — 30,2%.

Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики, подтверждает 30%-ный рост ставок аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках за последний год, средняя цена достигла 27 тысяч рублей. Также он сообщает о 29%-ном увеличении цен на аренду двухкомнатных квартир, до 41 тысячи рублей, отмечая стабильность этих показателей в последние пять месяцев.

"Цены на аренду жилья резко выросли в сезонный пик спроса прошлого года, и, несмотря на зимний и весенний спад этого года, остаются на уровне из-за резкого роста спроса, вызванного подорожанием ипотечных кредитов и возвращением релокантов," — объясняет Попов.

По мнению Екатерины Шмидт, коммерческого директора агентства "Надо брать", не во всех сегментах рынка наблюдается рост более 30%. Она указывает, что высокие ключевые ставки подталкивают многих потенциальных покупателей к аренде в ожидании их снижения. Она также отмечает, что инфляция тянет за собой рост цен, включая стоимость строительства, хотя и не так резко.

Кроме того, Шмидт указывает на изменение стратегии многих арендодателей в туристических городах на лето — переход на посуточную аренду, что создает дефицит квартир для долгосрочной аренды и поднимает цены в соответствии с рыночными законами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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