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Итальянская паста карбонара: классическое сочетание спагетти, бекона, желтков и ароматного пармезана

Паста карбонара: кусочек настоящей Италии на вашей кухне

2:08
Еда

Для приготовления ароматного соуса карбонара, в Италии обычно используют панчетту или гуанчиале — итальянские виды мясных продуктов, а также сыр пекорино романо из овечьего молока. Однако, если такие ингредиенты в России недоступны, можно заменить их беконом и пармезаном. Важно помнить, что в настоящую пасту карбонара не добавляют сливки!

Паста карбонара: кусочек настоящей Италии на вашей кухне
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления пасты карбонара вам потребуются следующие ингредиенты:

— 450 г спагетти,

— щепотка соли,

— 200 г бекона,

— 2 столовые ложки оливкового масла,

— 3 желтка яиц,

— 100 г натёртого пармезана,

— щепотка молотого чёрного перца.

Приготовление:

  1. Сначала отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте (чуть-чуть не доварив, с сохранением небольшой твёрдости). Следуйте инструкции на упаковке. После варки процедите спагетти, сохраняя немного воды для приготовления соуса.
  2. В то время как спагетти варятся, нарежьте бекон на небольшие кусочки. Обжарьте его на оливковом масле до золотистого цвета на среднем огне.
  3. В отдельной миске взбейте желтки яиц, затем добавьте натёртый пармезан и щепотку молотого чёрного перца. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  4. Добавьте отваренные спагетти в сковороду с обжаренным беконом. Перемешайте, чтобы спагетти с беконом равномерно смешались.
  5. Влейте приготовленный яичный соус в сковороду с спагетти и беконом. Хорошо перемешайте, чтобы спагетти были покрыты соусом и имели кремовую текстуру. Если соус получился слишком густым, добавьте немного отведенной воды от спагетти.

Сразу после приготовления подавайте пасту карбонара на тарелки.

Посыпьте оставшимся пармезаном перед подачей. Вот и все! Ваша паста карбонара готова к подаче. Наслаждайтесь этим классическим итальянским блюдом!

БЛЮДО №1 В МИРЕ СПАГЕТТИ КАРБОНАРА - рецепт от шефа Бельковича | ПроСто кухня | YouTube-версия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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