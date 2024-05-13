Итальянская паста карбонара: классическое сочетание спагетти, бекона, желтков и ароматного пармезана

Для приготовления ароматного соуса карбонара, в Италии обычно используют панчетту или гуанчиале — итальянские виды мясных продуктов, а также сыр пекорино романо из овечьего молока. Однако, если такие ингредиенты в России недоступны, можно заменить их беконом и пармезаном. Важно помнить, что в настоящую пасту карбонара не добавляют сливки!
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Для приготовления пасты карбонара вам потребуются следующие ингредиенты:
— 450 г спагетти,
— щепотка соли,
— 200 г бекона,
— 2 столовые ложки оливкового масла,
— 3 желтка яиц,
— 100 г натёртого пармезана,
— щепотка молотого чёрного перца.
Приготовление:
Сначала отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте (чуть-чуть не доварив, с сохранением небольшой твёрдости). Следуйте инструкции на упаковке. После варки процедите спагетти, сохраняя немного воды для приготовления соуса.
В то время как спагетти варятся, нарежьте бекон на небольшие кусочки. Обжарьте его на оливковом масле до золотистого цвета на среднем огне.
В отдельной миске взбейте желтки яиц, затем добавьте натёртый пармезан и щепотку молотого чёрного перца. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Добавьте отваренные спагетти в сковороду с обжаренным беконом. Перемешайте, чтобы спагетти с беконом равномерно смешались.
Влейте приготовленный яичный соус в сковороду с спагетти и беконом. Хорошо перемешайте, чтобы спагетти были покрыты соусом и имели кремовую текстуру. Если соус получился слишком густым, добавьте немного отведенной воды от спагетти.
Сразу после приготовления подавайте пасту карбонара на тарелки.
Посыпьте оставшимся пармезаном перед подачей. Вот и все! Ваша паста карбонара готова к подаче. Наслаждайтесь этим классическим итальянским блюдом!
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