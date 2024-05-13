Киркоров не сдержал чувств: речь о настоящем таланте Орбакайте на глазах у Пугачёвой

Филипп Киркоров, ставший падчерицей Кристине Орбакайте близким другом, выразил глубокое восхищение её достижениями на эстраде.
Он отметил, что Кристина не только унаследовала звёздные качества своей матери, Аллы Пугачевой, но и сумела заработать уважение публики собственными усилиями.
Киркоров в шутливой форме "взъелся" на Орбакайте, указывая на то, что, несмотря на возможность жить в тени знаменитой матери, Кристина выбрала путь самореализации. Он подчеркнул её упорство и желание доказать свой талант, что также подтверждается мнением критиков и зрителей.
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