Курс доллара может вырасти до 113 рублей: названы причины возможного ослабления национальной валюты РФ

Эксперт предрёк рост курса доллара до 113 рублей

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на недавнее укрепление рубля, специалист из Total Research Ярослав Островский предполагает, что курс российской нацвалюты может подняться выше 100 рублей за доллар в ближайшем будущем.

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Укрепление рубля связано с активными продажами экспортерами валютной выручки перед налоговыми платежами, а также продлением властями Указа о репатриации валютной выручки, сообщает "Российская газета".

Тем не менее, сохраняющиеся факторы, такие как дефицит бюджета, отток капитала и уход иностранных компаний из России, могут способствовать ослаблению рубля, повышая вероятность достижения курса в 113 рублей за доллар во второй половине года.