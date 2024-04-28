Курс доллара может вырасти до 113 рублей: названы причины возможного ослабления национальной валюты РФ

Несмотря на недавнее укрепление рубля, специалист из Total Research Ярослав Островский предполагает, что курс российской нацвалюты может подняться выше 100 рублей за доллар в ближайшем будущем.
Укрепление рубля связано с активными продажами экспортерами валютной выручки перед налоговыми платежами, а также продлением властями Указа о репатриации валютной выручки, сообщает "Российская газета".
Тем не менее, сохраняющиеся факторы, такие как дефицит бюджета, отток капитала и уход иностранных компаний из России, могут способствовать ослаблению рубля, повышая вероятность достижения курса в 113 рублей за доллар во второй половине года.
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