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Китай разрешил производство беспилотных такси

В КНР разрешили массовое производство беспилотного такси

2:48
Наука

В мире, где технологический прогресс непрерывно расширяет границы инноваций, концепция автономных воздушных такси уже не просто продукт воображения футуристов, а постепенно становится осязаемой реальностью.

В КНР разрешили массовое производство беспилотного такси
Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Переход к новой эпохе беспилотного воздушного транспорта был значительным прогрессивным шагом после недавнего заявления китайской компании EHang о получении первого в мире разрешения на производство автономных летающих такси в Китае. Новая модель EH216-S — это электрический вертолет вертикального взлета и посадки (eVTOL) с корпусом из углеродного волокна и шестнадцатью вентиляторами, работающими от шестнадцати электродвигателей. Рассчитанный на перевозку двух пассажиров, он оборудован автономной системой управления, что устраняет необходимость в наличии пилота. Крейсерская скорость 100 км/ч и максимальная высота полета около 3 000 м обещают безопасные и эффективные поездки.

Получение разрешения на производство означает, что EHang получает право производить эти транспортные средства серийно, охватывая весь цикл, от поставки материалов до обслуживания после продажи. Этот важный шаг открывает дорогу к массовому производству EH216-S, который может использоваться в различных областях, таких как воздушное такси, аэротуризм и перевозка пассажиров между островами. Первые услуги могут быть доступны уже в следующем году. Таким образом, Китай может стать первой страной, предоставляющей масштабные услуги автономных летающих такси гражданам. В то время как другие страны, например США, также работают над планами по внедрению eVTOL в сектор транспорта, Китай, кажется, опережает всех в производстве и испытаниях этих инновационных транспортных средств.

Однако путь к полному внедрению автономных воздушных такси не лишен вызовов. Вопросы регулирования, безопасности и общественного признания еще остаются открытыми. Тем не менее Управление гражданской авиации Китая (CAAC) опубликовало ряд руководящих принципов, предлагая рекомендации по внедрению пилотируемых eVTOL к 2025 году и полноценных автономных услуг к 2035 году. Несмотря на эти проблемы, заявление EHang является переломным моментом в истории воздушной мобильности.

Идея автономных воздушных такси обещает не только изменить наше понимание транспорта и его применение, но и открывает новые возможности для будущего, где городская мобильность станет более безопасной, эффективной и экологически устойчивой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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