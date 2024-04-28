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Евгения Медведева о том, как сильно боялась допинга: "Ты не пьёшь больше из этой бутылки"

Фигуристка Медведева рассказала, как боялась, что кто-то подложит ей допинг

1:23
Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, поделилась интересной историей о своей крайней осторожности в отношении допинга.

Фигуристка Медведева рассказала, как боялась, что кто-то подложит ей допинг
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во время интервью на YouTube-канале "Каток", она рассказала, что когда оставляла свою бутылку воды на несколько секунд без присмотра, она больше не пила из неё из-за опасений, что там могло оказаться какое-то запрещённое вещество.

Медведева отметила, что она не принимала даже простые витамины, которые ей предлагали. Она была настолько бдительна и осторожна в отношении допинга, чтобы не нарушить честность спорта и сохранить свое здоровье.

Спортсменка также рассказала о своих предосторожностях, связанных с сохранением своего снаряжения. Она всегда носила свои коньки и костюмы с собой, чтобы избежать возможных повреждений или изменений в своей экипировке.

Однако самой интересной историей было то, что Медведева упомянула о бутылке воды.

"Ты, значит, идёшь разминаться, ставишь бутылку воды, и кто-то говорит: "Жень", и ты такая: "А? Да, сейчас подойду". Поворачиваешься, выкидываешь бутылку. Потому что на пять секунд от неё отвернулся, всё, ты не пьёшь больше из этой бутылки", — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале "Каток".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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