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Евгения Медведева рассказала, как однажды набрала лишний вес: "Я заедала стресс"

Фигуристка Медведева вспомнила, как заедала стресс после Олимпиады

1:13
Спорт

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о своих взаимоотношениях с лишним весом.

Фигуристка Медведева вспомнила, как заедала стресс после Олимпиады
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В возрасте 15 лет спортсменка впервые услышала замечания о своей внешности, когда ей сказали, что у неё стали видны "щеки из-за ушей". С этого момента Медведева осознала важность контроля за своим весом в будущем.

Она отметила, что ей повезло быть "худенькой", но признала, что у нее был период, когда она переедала после Олимпийских игр из-за стресса.

"Мне повезло, я худенькая. У меня был момент, когда я разъелась, но это было после Олимпиады, мне это морально нужно было. Извините, я заедала стресс. Потом всё пришло в норму", — сказала Медведева в эфире YouTube-канала "Каток".

Однако Медведева отметила, что каждый фигурист имеет свою уникальную фигуру, и есть девушки, у которых есть предрасположенность к большой мышечной массе. Она подчеркнула, что вес и достижение результатов на льду являются главными факторами, а не природные особенности телосложения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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