Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тост с авокадо: питательный завтрак
Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию
Как предотвратить возвращение лишних килограммов
Россиянам запретят выезд из страны из-за незаконной перепланировки
Процессы в бассейнах магмы указывают на близость вулканического взрыва
РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников
Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили
Россиянам рассказали, где найти деньги на ипотеку
Сириец попытался тайно вывезти из России образы Христа для друга
Стало известно, как изменилось в цене жильё в новостройках Москвы за последний месяц

Московские новостройки стали дешевле на 1 процент в апреле

1:30
Экономика » Рынки

По информации управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, в апреле 2024 года средняя цена за квадратный метр на рынке новостроек в Москве составила 461,5 тысячи рублей. За месяц этот показатель снизился на 0,9%.

Московские новостройки стали дешевле на 1 процент в апреле
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

С начала текущего года стоимость квадратного метра в столице выросла на 2,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 11%, пишет Газета.Ru.

"Очевидно, что в 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причем на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами", — сказал Сырцов.

По словам эксперта, на динамику цен на первичном рынке жилья в настоящее время влияют новости о льготных и субсидированных ипотечных программах.

Кроме того, небольшое снижение цен в апреле связано с изменением структуры предложения, так как количество представленных на рынке элитных квартир сократилось на 19,6%. Средняя площадь реализуемого жилья также увеличилась на 0,2 квадратного метра, и так как обычно варианты с большей площадью стоят дешевле, это также повлияло на цены.

Квартира в Москве за 8 МИЛЛИОНОВ — это РЕАЛЬНО?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Последние материалы
Тост с авокадо: питательный завтрак
Фитнес-тренер рассказал, помогают ли упражнения на пресс уменьшить талию
Как предотвратить возвращение лишних килограммов
Россиянам запретят выезд из страны из-за незаконной перепланировки
Процессы в бассейнах магмы указывают на близость вулканического взрыва
РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников
Арарат Кещан заявил, что актёров сериала "Универ. 13 лет спустя" не кормили
Россиянам рассказали, где найти деньги на ипотеку
Сириец попытался тайно вывезти из России образы Христа для друга
Московские новостройки стали дешевле на 1 процент в апреле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников