Стало известно, как изменилось в цене жильё в новостройках Москвы за последний месяц

Московские новостройки стали дешевле на 1 процент в апреле

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

По информации управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, в апреле 2024 года средняя цена за квадратный метр на рынке новостроек в Москве составила 461,5 тысячи рублей. За месяц этот показатель снизился на 0,9%.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

С начала текущего года стоимость квадратного метра в столице выросла на 2,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 11%, пишет Газета.Ru.

"Очевидно, что в 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причем на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами", — сказал Сырцов.

По словам эксперта, на динамику цен на первичном рынке жилья в настоящее время влияют новости о льготных и субсидированных ипотечных программах.

Кроме того, небольшое снижение цен в апреле связано с изменением структуры предложения, так как количество представленных на рынке элитных квартир сократилось на 19,6%. Средняя площадь реализуемого жилья также увеличилась на 0,2 квадратного метра, и так как обычно варианты с большей площадью стоят дешевле, это также повлияло на цены.

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