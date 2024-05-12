Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина

Секретная техника лимфодренажа от Александра Микулина

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Лимфодренаж по методике Александра Микулина: как проводить вибрационную гимнастику для устранения отеков и целлюлитных ямок.

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Лимфодренажные микропрыжки стали одним из основных трендов в области красоты. Это упражнение привлекает своей простотой и обещает быстрый результат в борьбе с задержкой жидкости в организме.

Правильное и регулярное выполнение таких упражнений, как считается, может способствовать снижению веса и сделать целлюлит менее заметным.

Существует несколько популярных методик вибрационной гимнастики, включая разработанную Александром Микулиным. Эта методика была представлена в его книге "Активное долголетие", впервые изданной в 1977 году. Рекомендуется выполнять первые вибропрыжки сразу после пробуждения, предварительно слегка размявшись.

Вибрационное лимодренажное упражнение

Сократите челюсти, поднимитесь на носки так, чтобы пятки оторвались от пола на примерно один сантиметр, а затем резко опустите их, ударив по полу пятками. Этот удар должен быть сопоставим с тем, что ты чувствуете во время ходьбы. Повторите это движение 30 раз, ударая один раз в секунду. После этого отдохните 10 секунд и повтори цикл.

Обратите внимание, чтобы удары не вызывали неприятных ощущений в голове: если появляется боль или дискомфорт, уменьши силу удара или прекратите занятия. Перед проведением упражнения рекомендуется воспользоваться советом врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.

Если вы решите попробовать этот метод для укрепления здоровья, сначала проконсультируйся со своим врачом, чтобы удостовериться, что у тебя нет противопоказаний. Их практически нет, но лучше быть абсолютно уверенным.