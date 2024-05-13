Иконный контрабандист: в Шереметьево задержан гражданин Сирии с религиозными артефактами

Сириец попытался тайно вывезти из России образы Христа для друга

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В московском аэропорту Шереметьево таможенные службы обнаружили в багаже сирийского гражданина 13 икон, датированных концом XX и началом XXI веков. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Федеральную таможенную службу России.

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По информации от источника, человек пытался вывезти ценные предметы из страны по просьбе друга, не осознавая необходимость их декларирования. В числе обнаруженных икон находились изображения Иисуса Христа, Богородицы, а также святых князя Игоря и княгини Ольги.

Проведенная экспертиза показала, что иконы, стоимость которых превышает 120 тысяч рублей, выполнены в технике темперной живописи и некоторые дополнительно украшены чеканкой. Изображения святых будут переданы в Александро-Невский храм, как сообщила Федеральная таможенная служба.