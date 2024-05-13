Иконный контрабандист: в Шереметьево задержан гражданин Сирии с религиозными артефактами

В московском аэропорту Шереметьево таможенные службы обнаружили в багаже сирийского гражданина 13 икон, датированных концом XX и началом XXI веков. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Федеральную таможенную службу России.
По информации от источника, человек пытался вывезти ценные предметы из страны по просьбе друга, не осознавая необходимость их декларирования. В числе обнаруженных икон находились изображения Иисуса Христа, Богородицы, а также святых князя Игоря и княгини Ольги.
Проведенная экспертиза показала, что иконы, стоимость которых превышает 120 тысяч рублей, выполнены в технике темперной живописи и некоторые дополнительно украшены чеканкой. Изображения святых будут переданы в Александро-Невский храм, как сообщила Федеральная таможенная служба.
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