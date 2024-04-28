Бережное путь к безупречным рукам: пять правил ухода за кожей

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Пять важных принципов для ухода за кожей рук

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Руки могут быть настоящим отражением возраста женщины, даже если лицо выглядит свежо и гладко. Морщинки, пигментные пятна и сухость кожи могут неприметно выдать настоящий возраст. Поэтому уход за кожей рук так важен, как и за лицом.

Пять важных принципов для ухода за кожей рук
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Мойте и сушите руки правильно: используйте мягкое мыло или увлажняющее средство для очищения, чтобы избежать пересушивания. После мытья рекомендуется аккуратно промокнуть руки мягким полотенцем, чтобы избежать дополнительного высыхания.
  2. Увлажняйте кожу: регулярное увлажнение помогает сохранить естественную эластичность кожи. Не забывайте ухаживать и за ногтями, втирая крем или используя специальные лаки и лосьоны.
  3. Отшелушивание: проводите отшелушивание в зависимости от типа кожи. Эксфолиация помогает удалить омертвевшие клетки и сохранить кожу мягкой и гладкой.
  4. Защита от солнца: не забывайте наносить солнцезащитный крем на руки перед выходом на улицу, особенно если вы проводите там длительное время. Переносите его с собой и наносите повторно после мытья рук.
  5. Защитите руки: используйте перчатки при выполнении домашних дел, особенно когда работаете с химическими средствами. Это поможет избежать вредного воздействия на кожу рук.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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