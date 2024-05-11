Освежающая и очень вкусная ягодная пахта: из клубники, черники, йогурта и семян чиа

Хотите чего-нибудь освежающего в летнюю жару? Попробуйте эту версию пахты — приготовленная из клубники и черники, она понравится всем.
Добавьте в блендер творог (йогурт), клубнику, чернику, сахар и семена чиа. Смешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте 2-4 столовые ложки воды, если пюре получилось слишком густым. Взбивайте ещё некоторое время. Разлейте пахту в два стакана, украсьте ягодами и подавайте.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.