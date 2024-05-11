Освежающая и очень вкусная ягодная пахта: из клубники, черники, йогурта и семян чиа

Как приготовить ягодную пахту

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите чего-нибудь освежающего в летнюю жару? Попробуйте эту версию пахты — приготовленная из клубники и черники, она понравится всем.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана клубники

1,5 стакана йогурта (творога)

1 столовая ложка семян чиа

1/4 стакана черники

2 столовые ложки сахара

Приготовление

Добавьте в блендер творог (йогурт), клубнику, чернику, сахар и семена чиа. Смешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте 2-4 столовые ложки воды, если пюре получилось слишком густым. Взбивайте ещё некоторое время. Разлейте пахту в два стакана, украсьте ягодами и подавайте.