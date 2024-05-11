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Освежающая и очень вкусная ягодная пахта: из клубники, черники, йогурта и семян чиа

Как приготовить ягодную пахту

0:46
Еда

Хотите чего-нибудь освежающего в летнюю жару? Попробуйте эту версию пахты — приготовленная из клубники и черники, она понравится всем.

Как приготовить ягодную пахту
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана клубники
  • 1,5 стакана йогурта (творога)
  • 1 столовая ложка семян чиа
  • 1/4 стакана черники
  • 2 столовые ложки сахара

Приготовление

Добавьте в блендер творог (йогурт), клубнику, чернику, сахар и семена чиа. Смешайте, чтобы получилась однородная смесь. Добавьте 2-4 столовые ложки воды, если пюре получилось слишком густым. Взбивайте ещё некоторое время. Разлейте пахту в два стакана, украсьте ягодами и подавайте.

Что такое ПАХТА и с чем её едят?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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