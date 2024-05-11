Эксперт Еркович поделилась советами по тому, как стильно сочетать пиджак в этом весеннем сезоне

Стильные сочетания: как носить пиджак этой весной

0:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В этом сезоне пиджак отлично сочетается с одеждой спортивного стиля, как отмечает редактор моды Яна Еркович. Она рекомендует выбирать комфортные, но стильные элементы, такие как свитшоты от популярных стритвир-брендов или худи с винтажным эффектом, чтобы создать непринужденный образ.

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Наслоение трикотажных вещей с пиджаком, например, джемпера под кардиганом, также становится модным решением. Структурные комбинации, такие как наслоение рубашек различных цветов или сочетание футболки с жилетом под пиджак, придадут образу интересный вид. Для тех, кто предпочитает более минималистический стиль, монохромные комплекты подчеркнут его сдержанность.

Важно не забывать о аксессуарах, которые могут дополнить образ, например, необычные кроссовки или яркая рубашка, придавая нотку свежести и оригинальности.



