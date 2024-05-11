Садальский сравнил судьбу Пугачевой и Фёдора Шаляпина: навсегда закрыли возможность вернуться на Родину

Станислав Садальский провёл параллель между биографией Аллы Пугачёвой и Фёдора Шаляпина.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что лицезрение портрета Фёдора Шаляпина наводит его на мысли об Алле Пугачёвой. Он напомнил, что Шаляпину "доставалась часто" от соотечественников.
"Травили" певца, в основном, коллеги по цеху — творческая интеллигенция", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр рассказал, что поэт Владимир Маяковский сочинял про Шаляпина обидные стихи, призывая певца "катить обратно" за границу, если он вздумает вернуться на Родину.
"Навсегда закрыли ему возможность вернуться на Родину", — написал Садальский.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.