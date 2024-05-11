Садальский сравнил судьбу Пугачевой и Фёдора Шаляпина: навсегда закрыли возможность вернуться на Родину

Садальский считает, что Пугачёва повторяет судьбу Фёдора Шаляпина

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Станислав Садальский провёл параллель между биографией Аллы Пугачёвой и Фёдора Шаляпина.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что лицезрение портрета Фёдора Шаляпина наводит его на мысли об Алле Пугачёвой. Он напомнил, что Шаляпину "доставалась часто" от соотечественников.

"Травили" певца, в основном, коллеги по цеху — творческая интеллигенция", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр рассказал, что поэт Владимир Маяковский сочинял про Шаляпина обидные стихи, призывая певца "катить обратно" за границу, если он вздумает вернуться на Родину.

"Навсегда закрыли ему возможность вернуться на Родину", — написал Садальский.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой.