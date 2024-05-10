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Певец Юрий Лоза высказался об отказе лидера КПРФ Зюганова голосовать за Мишустина

Певец Юрий Лоза похвалил Михаила Мишустина

0:43
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал переизбрание Михаила Мишустина премьер-министром.

Певец Юрий Лоза похвалил Михаила Мишустина
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что за новое назначение председателем правительства Михаила Мишустина отказался голосовать лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Певца удивило то, что Зюганову чем-то не угодил Мишустин.

"У меня он всегда вызывал лишь положительные эмоции — деловой, активный, хорошо говорит и вообще производит впечатление человека, понимающего что и как", — написал Лоза в личном ВК-аккаунте.

Ранее Юрий Лоза заступился за певца Александра Серова, с концерта которого якобы ушли зрители.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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