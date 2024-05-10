Певец Юрий Лоза высказался об отказе лидера КПРФ Зюганова голосовать за Мишустина

Певец Юрий Лоза прокомментировал переизбрание Михаила Мишустина премьер-министром.
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что за новое назначение председателем правительства Михаила Мишустина отказался голосовать лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Певца удивило то, что Зюганову чем-то не угодил Мишустин.
"У меня он всегда вызывал лишь положительные эмоции — деловой, активный, хорошо говорит и вообще производит впечатление человека, понимающего что и как", — написал Лоза в личном ВК-аккаунте.
Ранее Юрий Лоза заступился за певца Александра Серова, с концерта которого якобы ушли зрители.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.