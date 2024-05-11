Легкие и стильные укладки весны 2024: вдохновение от косичек и французского стиля

Если утренние сборы кажутся затруднительными, стилист Виолетта Викторова предлагает топ укладок, которые легко повторить за полчаса до выхода из дома.
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Косички: в этом сезоне акцент делается на плетение мелких косичек у лица или подплетение части хвоста. Важно закрепить косички лаком для волос, чтобы обеспечить долговременность укладки.
Гладкий пучок: возвращение тренда на гладкие прически, особенно высокий гладкий пучок. Рекомендуется экспериментировать с этим стилем и подобрать подходящий именно вам. Для фиксации используйте гель для волос и лак с суперфиксацией.
Четкий пробор: акцентный пробор придает образу стильности и не отвлекает от макияжа. Пробор, будь то прямой или косой, должен быть максимально четким.
Французское утро: вдохновляйтесь французским стилем, создавая легкий беспорядок на голове. Волосы не должны выглядеть идеально уложенными, а скорее расчесанными и слегка вспушенными, как после сна. Не забывайте подчеркнуть образ акцентным макияжем глаз или губ в стиле француженки.