Без задних ног: как реагировать на то, что кошка спит весь день

Ветеринары рассказали, почему кошка спит весь день

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки считаются одними из самых таинственных домашних животных. Окружённые мифами и поверьями, они по-прежнему управляются инстинктами хищника.

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Эти инстинкты проявляются даже у кошек, живущих в домах и квартирах, особенно в их способности и желании много спать.

Специалисты установили, что домашние кошки спят не просто из-за скуки:

В дикой природе кошки должны быть всегда готовы к охоте и скрытности, что требует от них много сна для сохранения энергии и готовности к изменениям в окружающей среде.

Характер кошек также может способствовать долгому сну. Многие из них склонны к лени и не проявляют большого интереса к активным занятиям, предпочитая проводить день в дремоте.

Стресс или тревога также могут заставлять кошек спать больше, особенно если они чувствуют дискомфорт или неопределённость в своей среде.

Исследования подтверждают, что сон является естественной потребностью для кошек.

Однако чрезмерный или недостаточный сон может указывать на проблемы со здоровьем или поведением кошки, что требует внимания и возможного лечения.