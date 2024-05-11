Без задних ног: как реагировать на то, что кошка спит весь день
Ветеринары рассказали, почему кошка спит весь день
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Кошки считаются одними из самых таинственных домашних животных. Окружённые мифами и поверьями, они по-прежнему управляются инстинктами хищника.
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Эти инстинкты проявляются даже у кошек, живущих в домах и квартирах, особенно в их способности и желании много спать.
Специалисты установили, что домашние кошки спят не просто из-за скуки:
- В дикой природе кошки должны быть всегда готовы к охоте и скрытности, что требует от них много сна для сохранения энергии и готовности к изменениям в окружающей среде.
- Характер кошек также может способствовать долгому сну. Многие из них склонны к лени и не проявляют большого интереса к активным занятиям, предпочитая проводить день в дремоте.
- Стресс или тревога также могут заставлять кошек спать больше, особенно если они чувствуют дискомфорт или неопределённость в своей среде.
Исследования подтверждают, что сон является естественной потребностью для кошек.
Однако чрезмерный или недостаточный сон может указывать на проблемы со здоровьем или поведением кошки, что требует внимания и возможного лечения.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru