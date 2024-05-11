Угадал 4 числа и стал миллионером: челябинец превратил один лотерейный билет в 607 миллионов рублей

Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Информацию об этом предоставила пресс-служба "Столото", сообщает URA.RU.

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Представители "Столото" также уточнили, что счастливчик смог угадать все необходимые числа в лотерее "4 из 20". Теперь они ждут его в лотерейном центре, чтобы поговорить о его впечатлениях, выяснить, как ему удалось подобрать выигрышную комбинацию и узнать, как он планирует распорядиться с выигрышем.