Угадал 4 числа и стал миллионером: челябинец превратил один лотерейный билет в 607 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Информацию об этом предоставила пресс-служба "Столото", сообщает URA.RU.
Представители "Столото" также уточнили, что счастливчик смог угадать все необходимые числа в лотерее "4 из 20". Теперь они ждут его в лотерейном центре, чтобы поговорить о его впечатлениях, выяснить, как ему удалось подобрать выигрышную комбинацию и узнать, как он планирует распорядиться с выигрышем.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.