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Угадал 4 числа и стал миллионером: челябинец превратил один лотерейный билет в 607 миллионов рублей

Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

0:34
Экономика

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Информацию об этом предоставила пресс-служба "Столото", сообщает URA.RU.

Россиянин выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представители "Столото" также уточнили, что счастливчик смог угадать все необходимые числа в лотерее "4 из 20". Теперь они ждут его в лотерейном центре, чтобы поговорить о его впечатлениях, выяснить, как ему удалось подобрать выигрышную комбинацию и узнать, как он планирует распорядиться с выигрышем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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