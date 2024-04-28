Два стакана для формы: достигните желаемой стройности без режимов питания и тренировок

Два стакана воды: простой способ похудеть без диет и тренировок

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы мечтаете избавиться от лишних килограммов, но не готовы к регулярным тренировкам и строгой диете, то у вас есть шанс. Многие женщины задумывались об этом, желая, чтобы результаты появились моментально, но не хотят отказываться от любимых удовольствий или проводить часы в спортзале.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Миф о том, что существует чудодейственный способ похудения, развенчивается диетологами по всему миру. Они утверждают, что основой является баланс калорий: если вы тратите больше, чем потребляете, вы похудеете, если наоборот, то наберете вес. Однако есть несколько приемов, которые позволяют создать дефицит калорий без изнурительных усилий.

Один из них, предположительно практиковавшийся Майей Плисецкой, включает в себя потребление двух стаканов воды. Первый стакан выпивается за 20 минут до еды, а второй — сразу после нее. Этот прием приносит результаты по нескольким направлениям.

Во-первых, стакан воды перед едой наполняет желудок, вызывая чувство сытости и предотвращая переедание. Во-вторых, организм тратит калории на нагревание холодной жидкости, что способствует увеличению общего энергетического расхода.

Питье стакана воды после еды снижает оставшееся чувство голода, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет метаболизм. Если следовать этому приему перед каждым приемом пищи, то можно заметить, что одежда начнет сидеть свободнее, а метаболизм активизируется.

Этот метод также помогает бороться с послеобеденной усталостью, предотвращает резкие колебания уровня сахара в крови и сохраняет чувство бодрости и активности после еды.

Однако такой режим питания не подходит для всех. Беременным и кормящим женщинам следует воздержаться от этого метода, чтобы избежать отеков. Также не рекомендуется его применять людям с заболеваниями почек.